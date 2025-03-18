AÇIKLANDI! MSÜ sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama

ÖSYM 2025 sınav takviminde MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanacağını ilan etmişti. Söz konusu tarihin gelmesiyle birlikte MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusu adayların araştırmaları arasında yer tuttu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde eğitim alarak askeri öğrenci olmayı hedefleyen yüz binlerce aday MSÜ sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır sorusuyla açıklamaları takip ediyor. İşte sonuç ekranı...
2025 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin son duyurusuna göre 2025-MSÜ sınav sonuçları açıklandı.
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebiliyor.
2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıl MSÜ tercihleri 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.
Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.