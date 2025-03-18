AÇIKLANDI! MSÜ sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama

ÖSYM 2025 sınav takviminde MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanacağını ilan etmişti. Söz konusu tarihin gelmesiyle birlikte MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusu adayların araştırmaları arasında yer tuttu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde eğitim alarak askeri öğrenci olmayı hedefleyen yüz binlerce aday MSÜ sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır sorusuyla açıklamaları takip ediyor. İşte sonuç ekranı...