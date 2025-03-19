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Haberler Yaşam FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi

FED faizi açıklanıyor. ABD Merkez Bankası toplantı takvimine göre 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak görüşmenin ardından Jerome Powell'ın liderliğinde karar duyurulacak. Ocak ayında yapılan son toplantıda politika faizini sabit tutan bankanın kararı öncesinde faiz beklentisi değerlendiriliyor. Peki; 2025 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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FED faiz beklentisi ve toplantı tarihleri piyasa takipçilerinin gündeminde. Altın fiyatları, döviz kuru, kripto para gibi alanları etkileyen kararla birlikte gözler grafiklere dönecek. Katılımcı anketinden çıkan sonuçlar sabit tutma kararına sinyal veriyor. Peki; 2025 Mart FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası toplantı takvimine göre görüşme 18-19 Mart tarihlerine denk geliyor. Buna göre FED başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor.

Karar bugün akşam kamuoyu ile paylaşılacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

"Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" diyen Fed başkanı Powell, ABD başkanı Donald Trump'ın faiz düşürülmesi yönündeki çağrılarına "kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler" şeklinde yanıt verdi.

Piyasa Katılımcıları Anketine göre bugünkü karardan faizi sabit tutma bekleniyor. Yılın ilk faiz indirimi için beklentiler haziran ayını işaret ediyor.

SON KARAR NE OLDU?

En son ocak ayında toplanan ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutmuştu.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık
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