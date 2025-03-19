FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi

FED faiz beklentisi ve toplantı tarihleri piyasa takipçilerinin gündeminde. Altın fiyatları, döviz kuru, kripto para gibi alanları etkileyen kararla birlikte gözler grafiklere dönecek. Katılımcı anketinden çıkan sonuçlar sabit tutma kararına sinyal veriyor. Peki; 2025 Mart FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası toplantı takvimine göre görüşme 18-19 Mart tarihlerine denk geliyor. Buna göre FED başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor. Karar bugün akşam kamuoyu ile paylaşılacak.