Garantili yenilenmiş telefon satışı ikinci ele ilgiyi artırdı

Dünyada yüzde 20'lerde olan yenilenmiş telefon pazarı Türkiye'de yüzde 10'a yaklaşıyor. İkinci el telefon pazarı kayıt altına alınırken, tüketiciler daha uygun fiyat ve finansal koşullarla, garantili şekilde premium cihazlara ulaşma şansı yakalıyor. Küresel akıllı telefon sevkiyatları, IDC verilerine göre 2024 yılında yüzde 6.2 oranında artarak 1.24 milyar adede ulaştığı tahmin ediliyor. 2025 yılında, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 2.3 oranında artarak 1.26 milyar adede ulaşması bekleniyor.

BİNLERCE CİHAZ YENİLENDİ

Yenilenmiş telefonlar, profesyonel olarak test edilmiş, onarılmış ve yeniden paketlenmiş cihazlardan oluşuyor. İkinci el telefonlardan farklı olarak, yenilenmiş telefonlar genellikle garanti, kalite kontrolü ve bazı durumlarda yeni parçalarla sunuluyor. Easy- Cep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Türkiye'de yenilenmiş elektronik ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor. İkinci el cep telefonu piyasasında yenilenmiş ürünlerin pazar payı yüzde 10'a yaklaştı.Biz, hem yurt içinde hem de yurt dışında sunduğumuz avantajları tüketicilerle buluşturmaya, yerel iş ortaklarımızı da büyütmeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı. EasyCep'in son bir yılda tek başına 200 binden fazla elektronik cihaz yenileyerek ekonomiye kazandırdığının ve 90 milyon dolardan fazla ithalatın önüne geçtiklerinin altını çizen Özdemir "Kurulduğumuzdan bu yana 450 binden fazla ürünü tekrar kullanıma sunmuş olduk. 2024'te ciromuzda yüzde 90 artış kaydederek neredeyse 2 kat büyümeye imza attık ve hızla büyümemizi sürdürdük. 2025 yılında sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Avrupa akıllı telefon pazarı, 2024 yılında yüzde 5 oranında büyüyerek 136 milyon adet sevkiyata ulaştığı tahmin ediliyor. Bu sevkiyatların yüzde 30'u, 800 dolar ve üzeri fiyat etiketine sahip premium modellerden oluşuyor.

ESNAFA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

İKİNCİ el telefon pazarındaki esnafa işlerini büyütme olanağı veren iş ortaklığı modelinin teknoloji altyapısı EasyCep tarafından geliştirildi. Sisteme entegre olan iş ortakları bu sayede müşterilerine EasyCep sistemindeki tüm marka ve modellerdeki ürünleri sunabiliyor, lojistik ve depo süreçlerini dijital olarak kolayca yönetebiliyor. Yerel işletmelerin tüketicilerden aldıkları ikinci el cihazlar da Easy- Cep tarafından yenilenerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. İşletmelerin cihaz alımı için Fibabanka tarafından faizsiz kredi olanakları da sunulan iş modeli sayesinde esnaf EasyCep'in çok kanallı satış ağına erişim sağlıyor.

VERGİ KAYBI AZALACAK

Yenilenmiş elektronik ürün pazarı büyümeye devam etmesine karşın hala güvencesiz ve garantisiz ürünlerin satışının hala pazarın yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğunu vurgulayan Mehmet Akif Özdemir, "Bakanlık düzenlemesinin dışında kalan bu pazarda tüketiciler ikinci el telefon almak istediklerinde, aldıkları cihazın kondisyonu hakkında yetersiz bilgiyle hareket etmek zorunda kalıyor. Garantisiz ürün almak durumunda kalıyor. Daha da önemlisi, veri güvenliği konusunda yeterli titizlik gösterilmediğinden kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi riski tüketicileri tehdit ediyor. Her vatandaşı ilgilendiren bir yönü de, kayıt dışı olan bu pazar nedeniyle devletimizin uğradığı vergi kaybı. EasyCep olarak iş ortaklığı modelimizle, hem tüketicileri bu risklerden korumayı hem de ülkemizin vergi kaybını azaltarak ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.