Ramazan’da sosyal ilişkilere zaman ayırma süresi arttı

YANDEX Türkiye Araştırması, Ramazan Ayında hareketli yaşam tarzını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 85'i akraba ziyareti, alışveriş ve seyahat planlıyor. Yandex Türkiye, Ramazan ayında kullanıcı ihtiyaçlarını ve seyahat alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla Türkiye genelinde 1.358 katılımcıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Elde edilen veriler doğrultusunda, bu dönemde kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak dijital özellikler öne çıkarıldı.

OTOBÜS KULLANIMI

Kullanıcıların birden fazla seçeneği işaretleyebildiği araştırmada, sonuçlar geniş bir perspektifle değerlendirildi. Her üç katılımcıdan ikisi Ramazan ayında da yaşam tarzlarının yılın diğer zamanlarında olduğu gibi aktif olduğunu belirtti. Ayrıca, katılımcıların %85'i akrabalarını ziyaret etmeyi, alışveriş yapmayı ve seyahat etmeyi planlıyor. Özellikle, Ramazan ayı boyunca kesin planlarıyla ilgili Ramazan ayı boyunca kesin planlarıyla ilgili çoktan seçmeli soruyu yanıtlayan katılımcıların yüzde 68'i aile veya arkadaşlarını ziyaret etmek için şehir içinde seyahat planladıklarını teyit ederken, her üç katılımcıdan biri (yüzde 33) halka açık etkinliklere, festivallere veya diğer performanslara katılmayı planladığını söyledi. Ulaşım seçeneklerini çoktan seçmeli olarak değerlendiren Türkiye'deki katılımcıların dörtte üçü arabayla seyahat etmeyi tercih ederken, yüzde 70'e yakını otobüsleri, yaklaşık yarısı ise metro veya taksileri kullanmayı tercih ediyor. Ankete katılanların yarısından fazlası Ramazan ayında yılın diğer zamanlarına kıyasla daha yoğun bir trafik olduğunu belirtiyor. Yandex Maps, işe gidip gelmeyi kolaylaştırmak için kısa süre önce İstanbul'daki 44 binden fazla yolla ilgili bilgileri güncelleyerek trafik ışıkları ve hız sınırı işaretleri gibi önemli ayrıntıları ekledi. Böylece daha doğru gerçek zamanlı trafik güncellemeleri, hız sınırı uyarıları ve Türkçe sesli bildirimler sağlıyor.