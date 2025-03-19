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TAKSİM, TOPKAPI, VATAN metro durakları kapalı mı, hangi duraklar çalışmıyor? İstanbul’da kapalı olan metro durakları

İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'na ait Taksim İstasyonu, 19 Mart Çarşamba günü boyunca tüm seferlere kapatıldı. İstasyona giriş ve çıkışlar, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuş durumda.Özellikle Taksim, Topkapı ve Vatan metro duraklarının durumuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün metrolar kapalı mı, hangi metro istasyonları ulaşıma kapatıldı?

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TAKSİM, TOPKAPI, VATAN metro durakları kapalı mı, hangi duraklar çalışmıyor? İstanbul’da kapalı olan metro durakları…

İstanbul'da, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde toplu taşımada önemli ulaşım değişiklikleri meydana geldi. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bazı metro hatları ve istasyonları geçici olarak seferlere ara verildiğini kamuoyuna duyurdu. Peki, bugün hangi metrolar kapalı, Taksim, Topkapı, Vatan metro durakları ulaşıma kapandı mı? İşte, ayrıntılar...

TAKSİM, TOPKAPI, VATAN metro durakları kapalı mı, hangi duraklar çalışmıyor? İstanbul’da kapalı olan metro durakları…

19 MART BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI?
19 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da yapılacak bazı düzenlemeler doğrultusunda, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar çerçevesinde M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın hizmete kapanmasına karar verilmiştir. Bu hatlar, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Ayrıca, Vatan Caddesi'ne çıkan yollar da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

TAKSİM, TOPKAPI, VATAN metro durakları kapalı mı, hangi duraklar çalışmıyor? İstanbul’da kapalı olan metro durakları…

TAKSİM METRO KAPALI MI?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'' ifadelerine yer verildi.

TAKSİM, TOPKAPI, VATAN metro durakları kapalı mı, hangi duraklar çalışmıyor? İstanbul’da kapalı olan metro durakları…

19 MART HANGİ YOLLAR VE MEYDANLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada,"Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır.

Bu kararlar kapsamında;

-19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

TAKSİM, TOPKAPI, VATAN metro durakları kapalı mı, hangi duraklar çalışmıyor? İstanbul’da kapalı olan metro durakları…

-M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

Kararı alınmıştır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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