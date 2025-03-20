İzmir’den Moskova’ya uzanan moda başarısı

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması'nın moda dünyasına kazandırdığı, sonrasında moda dünyasında hızlı adımlarla zirveye çıkan ve günümüzde dünyanın en başarılı tasarımcıları arasında yer alan Emre Erdemoğlu'nun ilk kadın koleksiyonu "Barlas", 13-18 Mart tarihleri arasında Moskova Fashion Week kapsamında moda dünyasının beğenisine sunuldu.

Barlas, sadece bir koleksiyon değil, aynı zamanda modern kadının gücünü, bağımsızlığını ve zarafetini vurgulayan bir hikâye anlatıyor. Emre Erdemoğlu'nun imzası haline gelen özgün dikiş teknikleri, kumaş seçimleri ve siluetleri, bu özel koleksiyonda yeni bir boyut kazandı. Güçlü omuz detayları, akışkan kesimler ve sofistike renk paletiyle "Barlas", klasik ile çağdaşı bir araya getirdi. Moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Moskova Fashion Week, bu yıl da uluslararası tasarımcıları bir araya getirirken, Emre Erdemoğlu'nun ilk kadın koleksiyonu olan "Barlas" izleyicilerden tam not aldı.