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Haberler Yaşam "Oğlum 3 gündür acı çekiyor" Otizmli çocuk eve morluklar içinde geldi: Öğretmeni açığa alındı

"Oğlum 3 gündür acı çekiyor" Otizmli çocuk eve morluklar içinde geldi: Öğretmeni açığa alındı

Bursa'da, yaşanan korkunç olayda 11 yaşındaki otizmli çocuk, eve vücudundaki morluklarla geldi. Yüzünde, kollarında, karın ve sırt bölgesinde toplam 54 morluk tespit edilen çocuk için darp raporu alan aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay sonrası idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuğun okulda düştüğünü söyleyen sözleşmeli sınıf öğretmeni S.A.'yı, açığa alarak sözleşmesini feshetti.

DHA

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Otizmli vücudunda 54 morluk bulundu! Savcılık soruşturmasında sınıf öğretmeni açığa alındı

Bursa'da, otizmli olan yüzde 100 engelli b.a.ş. (11), gittiği özel eğitim ve uygulama okulundan evine dönünce ailesi tarafından yüzünde, kollarında, karın ve sırt bölgesinde toplam 54 morluk tespit edildi. darp raporu alan aile, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, idari soruşturma başlatan il milli eğitim müdürlüğü, çocuğun okulda düştüğünü söyleyen sözleşmeli sınıf öğretmeni s.a.'yı, açığa alıp, sözleşmesini feshetti.

İnci (50) ve Nizamettin Ş. (53) çiftinin, 4 çocuğunun en küçükleri olan oğulları B.A.Ş., 11 yıl önce otizmli olarak dünyaya geldi. Ailesi, yüzde 100 engelli olan çocuklarını, eğitim görmesi için özel eğitim ve uygulama okuluna yazdırdı. Çift, önceki gün okuldan gelen B.A.Ş.'nin yüzünde ve vücudunun birçok yerinde şiş ve morluklar görünce, hastaneye gidip darp raporu aldı.

Otizmli vücudunda 54 morluk bulundu! Savcılık soruşturmasında sınıf öğretmeni açığa alındı

Aile, çocuklarını, öğretmeni S.A.'nın dövdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayetle, okul yönetiminin bilgi verdiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli olarak çalışan sınıf öğretmeni S.A. hakkında idari soruşturma başlattı. Öğrencisinin darp sonucu değil, düşme sonucu yaralandığını öne sürerek, "Öğrenciyi ben dövmedim. Bunlar sorunlu çocuklar. Kendini yere attı" diyen S.A. açığa alınırken, sözleşmesi de feshedildi.

Otizmli vücudunda 54 morluk bulundu! Savcılık soruşturmasında sınıf öğretmeni açığa alındı

OKULDAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENECEK

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri darp iddiasının araştırıldığını, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Darp iddiasını araştırıyoruz. Dayak iddiasını kabul etmeyen öğretmen, öğrencinin düşerek bu duruma geldiğini söylüyor. Tanık olabilecek öğrencileri dinleyip, okul koridorlarındaki kamera görüntülerini izleyeceğiz. S.A. isimli öğretmeni ise iddialar ve öğrenci düşmüş olsa dahi, bize bilgi vermediği için açığa alıp, iş sözleşmesini iptal ettik" dedi.

Otizmli vücudunda 54 morluk bulundu! Savcılık soruşturmasında sınıf öğretmeni açığa alındı

Sınıf öğretmeni S.A.'nın ise kendisini arayan B.A.Ş. isimli otizmli öğrencinin ailesine, çocuklarını dövmediğini belirtip, kendi isteğiyle okuldan ayrıldığını söylediği öğrenildi.

'OĞLUM 3 GÜNDÜR ACI ÇEKİYOR'

Çocuğunun yüzü, kafası, bacakları ve vücudunun birçok yerinde toplam 54 morluk tespit ettiklerini belirten Nizamettin Ş. ise öğretmenin yalan söylediğini öne sürerek, "Bunlar ancak darp sonucu olmuş olabilir. Olayın ardından eve gelen oğlumun yüzünde morluklar vardı.

Otizmli vücudunda 54 morluk bulundu! Savcılık soruşturmasında sınıf öğretmeni açığa alındı

Tişörtünü çıkarttığımda, her yerinde morluk izleri oluşmuştu. Hatta bel kısmında el izleri vardı. Hastaneye darp raporu almaya gittiğimizde doktor da çok üzüldü. Yavrumuz 3 gündür çok acı çekiyor. Geceleri kusuyor.

Otizmli vücudunda 54 morluk bulundu! Savcılık soruşturmasında sınıf öğretmeni açığa alındı

Bu olaydan dolayı kendisine psikolojik destek uygulanmasını istiyor ve bekliyorum. Benim çocuğum konuşamıyor. Günlerdir canı yandığı için ağlıyor. Öğretmeninden şikayetçiyim" diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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