"Oğlum 3 gündür acı çekiyor" Otizmli çocuk eve morluklar içinde geldi: Öğretmeni açığa alındı

Bursa'da, otizmli olan yüzde 100 engelli b.a.ş. (11), gittiği özel eğitim ve uygulama okulundan evine dönünce ailesi tarafından yüzünde, kollarında, karın ve sırt bölgesinde toplam 54 morluk tespit edildi. darp raporu alan aile, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, idari soruşturma başlatan il milli eğitim müdürlüğü, çocuğun okulda düştüğünü söyleyen sözleşmeli sınıf öğretmeni s.a.'yı, açığa alıp, sözleşmesini feshetti.

İnci (50) ve Nizamettin Ş. (53) çiftinin, 4 çocuğunun en küçükleri olan oğulları B.A.Ş., 11 yıl önce otizmli olarak dünyaya geldi. Ailesi, yüzde 100 engelli olan çocuklarını, eğitim görmesi için özel eğitim ve uygulama okuluna yazdırdı. Çift, önceki gün okuldan gelen B.A.Ş.'nin yüzünde ve vücudunun birçok yerinde şiş ve morluklar görünce, hastaneye gidip darp raporu aldı.