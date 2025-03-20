Son dakika: İzmir'de gelin dehşeti! Yufka tartışmasında kaynanasını tuğlayla öldüresiye dövmüştü! Yeni haber var

İzmir'in Bayındır ilçesinde, evinin önünde yufka yapılmasını istemeyen gelini Emine Erince (35) tarafından tuğla ile öldüresiye dövülen kayınvalide Haccana Erince (61) tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra komadan çıkarak gözlerini açtı.

Talihsiz kayınvalidenin vücutsal fonksiyonlarını tekrar geri kazanabilmesi için uzun süre fizik tedavi göreceği bildirildi. Yakınlarına, vücutsal ağrılarının yanı sıra psikolojik olarak korkularının da devam ettiğini söylediği öğrenilen Haccana Erince'nin tek dileği ise bir an önce iyileşerek tekrar eski sağlığına kavuşmak.