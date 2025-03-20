Son dakika... Yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav, birçok ünlü ismin kariyerinde önemli rol oynadı.

Sınav'ın vefatına dair, Sinegraf Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sanat hayatı boyunca Türk televizyon tarihine yön veren, yönettiği diziler ve sinema filmleriyle büyük izler bırakan duayen yapımcımız ve yönetmenimiz Osman Sınav'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

DELİ YÜREK, EKMEK TEKNESİ VE KURTLAR VADİSİ ...

"Deli Yürek", "Ekmek Teknesi" ve "Kurtlar Vadisi" gibi unutulmaz yapımlara imza atan Sınav'ın cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

OSMAN SINAV KİMDİR?

1956 yılında Burdur'da doğan Sınav, sanat eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı. Özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere ulaşan Sınav, Türk televizyon tarihinde derin izler bıraktı. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan ünlü yönetmen, daha sonra televizyon ve sinema projeleriyle adından söz ettirdi. Onun imzasını taşıyan yapımlar, dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

Sınav, sadece yönetmenliğiyle değil, yapımcı kimliğiyle de pek çok başarılı projeye katkı sundu. Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen "Deli Yürek", 1998'de yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından "Ekmek Teknesi" ile sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşıyan Sınav, "Kurtlar Vadisi"nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi görmüştü.

Sadece televizyon dünyasında değil, sinemada da önemli işlere imza atan Sınav, "Uzun Hikâye", "Suna" ve "Yalnız Kurt" gibi projeleriyle dikkat çekti. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen yönetmen, Türkiye'de dramatik anlatımı ve aksiyon türünü farklı bir boyuta taşıyan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.