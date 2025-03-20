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Haberler Yaşam TV8 CANLI İZLE | Türkiye Macaristan Milli maçı TV8 canlı izle ekranında!

TV8 CANLI İZLE | Türkiye Macaristan Milli maçı TV8 canlı izle ekranında!

UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Türkiye Macaristan ile karşılaşacak. TV8 ekranlarından yayımlanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Milli maç için heyecanlı olan sporseverler karşılaşmayı kesintisiz, ve HD izlemek istiyor. İşte, Türkiye Macaristan Milli maçı TV8 canlı izle linki ve detayları...

Giriş Tarihi:

Milli maç heyecan başlıyor. Türkiye Macaristan maçı için gözler TV8 ekranlarına çevrildi. Mücadeleyi kesintisiz takip etmek isteyen A Milli takım destekçileri karşılaşmanın yayın kanalına odaklandı. Ay yıldızlı ekip bu akşam 20.00'da TV8'de Macaristan ile karşılaşacak. İşte, Türkiye Macaristan Milli maçı TV8 canlı izle ekranı...

TV8 YAYIN AKIŞI - 20 MART 2025

06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı

TV8 CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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