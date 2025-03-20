TV8 CANLI İZLE | Türkiye Macaristan Milli maçı TV8 canlı izle ekranında!

Milli maç heyecan başlıyor. Türkiye Macaristan maçı için gözler TV8 ekranlarına çevrildi. Mücadeleyi kesintisiz takip etmek isteyen A Milli takım destekçileri karşılaşmanın yayın kanalına odaklandı. Ay yıldızlı ekip bu akşam 20.00'da TV8'de Macaristan ile karşılaşacak. İşte, Türkiye Macaristan Milli maçı TV8 canlı izle ekranı...
TV8 YAYIN AKIŞI - 20 MART 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
TV8 CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin