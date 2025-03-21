21 Mart Nevruz Günü resmi tatil mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce duyurdu! 21 Mart Nevruz Günü tatil mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "21 Mart Nevruz Günü Türk Dünyasının ortak kutlama günü olarak kutlanmalı. Teklif edeceğiz" dedi. Erdoğan konuşması sırasında resmi tatil vurgusu da yaptı. 21 Mart Nevruz Günü resmi tatil oldu mu?

ERDOĞAN 21 MART NEVRUZ GÜNÜ İÇİN RESMİ TATİL Mİ DEDİ?

Başkan Erdoğan'ın, 21 Mart Nevruz Günü ile ilgili sözleri şöyle:

Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Şu an Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında Nevruz büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Nevruz ortak kültürümüz, kader ve gönül birliğimizin en önemli nişanesidir. Bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu paylaşmak istiyorum. Nevruz Bayramını Türk devletleri çatısı altında ortaklaşa kutlamanın kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart kutlu olsun. Kardeşlerimizin onay vermesi ile 21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak ve birliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir. Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemiz birlik ve beraberliğimizdir.