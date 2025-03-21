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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de tüyler ürperten olay! 523 gün sonra ortaya çıktı! Herkes öldü biliyordu...

SON DAKİKA: İzmir'de tüyler ürperten olay! 523 gün sonra ortaya çıktı! Herkes öldü biliyordu...

Son dakika haberi: İzmir Bornova'da 523 gün önce evinde ölü bulunan 88 yaşındaki Yılmaz Nogayer ile ilgili tüyler ürperten bir detay ortaya çıktı. Nogayer'in eşi tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi:

İzmir Bornova'da yaşayan 88 yaşındaki Yılmaz Nogayer'in 523 gün önce evinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayın detayları kan dondurdu.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

İzmir Bornova'da İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir site içinde 523 gün önce evinde ölü bulunan 88 yaşındaki Yılmaz Nogayer'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

EŞİ TARAFINDAN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yaşlı adamın kesin otopsi raporunda boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan eşi Kadriye Nogayer (68), suçunu itiraf edince cezaevine gönderildi.

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