Yaşlı kadını kurtarmak istedi, vuruldu! Yaralıyı polis duvarı delerek alabildi! Korkunç olayda acı haber geldi

Ekipler, balkondan av tüfeğiyle ateş edip Okay'ı yaralayan Burak Arseven'den silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Ancak Arseven polise direndi, yerde yatan Okay'ın hastaneye götürülmesine de izin vermedi. Bunun üzerine polis ekipleri, arka taraftan duvarı delip, şüphelinin bulunduğu binaya girdi. Okay'a ulaşan ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Teslim olmayan Arseven, çıkan çatışmada vurulup etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis de hafif şekilde yaralandı. Arseven'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralı polis, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan, evli ve 2 çocuk babası olan Fikret Okay, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Okay'ın cenazesi, ikindi vakti Necip Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.