Müge Anlı bir hayata daha dokundu! Emine’ye İzmir’de iş müjdesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine gözyaşlarını dindirdi. 18 Mart günü kızlarını bulmak için gelen Hörü ve Behçet çiftinin 47 yaşındaki engelli kızları Emine Adal'ı Müge Anlı dakikalar içinde buldu. Stüdyoda yaşanan kavuşmanın ardından Emine Adal'a araba hediye eden iş insanı Ahmet Yüce, İzmir'de iş imkanı sağlayacağı müjdesini de verdi.

'ÖZGÜRLÜĞÜMÜ ALDI'

İzmir'de 27 Şubat tarihinde kaybolan yüzde 60 engelli Emine Adal (47), o günden beri aranıyordu. Emine, yaklaşık 3 yıl önce lise arkadaşıyla evlenmişti. Evlendikten beş ay sonra Emine'nin ailesine "Selçuk'un bir tane kızı varmış mirasçısı olacakmış benim arabamı da o yüzden alabilirler" dediği öğrenildi.Ailesi yardım için Müge Anlı'ya başvurdu. Emine, günler sonra canlı yayına bağlandı. Eski eşinin kendisini dolandırdığını, kandırdığını anlattı. Adal, "Yaşadıklarımı unutamıyorum psikolojik olarak kötüyüm beni maddi manevi kullandı. Kabullenemiyorum çünkü eşimin benim elimden aldığı arabam değildi, benim özgürlüğümdü" dedi. Ardından Adal canlı yayına gelerek ailesiyle kavuştu.

İŞ DESTEĞİ GELDİ

Emine yaşadıklarını anlatırken iyilik için yarışan izleyicilerinden iş insanı Ahmet Yüce, Müge Anlı'ya ulaşarak 'Ben ona bir araç hediye etmek istiyorum' dedi. Dünkü canlı yayında ise bir hayat daha Müge Anlı'nın dokunuşuyla değişti. Emine Adal yeni arabasına Turkuvaz Medya Stüdyoları'nda kavuştu. İş insanı Ahmet Yüce, kendisine bir sürpriz daha yaptı ve İzmir'de iş imkanı sağlayacağı müjdesini verdi.