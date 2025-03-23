Kaldırıma çarpan araçtan fırlayan Buse can verdi

Antalya'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 22 yaşındaki genç kız, yolcu konumunda bulunduğu araçtan yola fırlayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası genç kızın yol saçılan eşyaları arasındaki nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu. Ahmet C. C. yönetimindeki halk otobüsü ile Ahmet Ü'nün kullandığı araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ceren K'nin yola savrularak metrelerce sürüklendi. Sağlık ekipleri, Ceren K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan gencin yakınları büyük üzüntü yaşadı.