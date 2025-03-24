Yeşilçam yasta

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın, 22 Mart 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, Türk sinemasının zarif yıldızlarından biri olarak hafızalarda yer etmişti.

İşte ünlülerin Filiz Akın paylaşımları...

KELİMELER YETMİYOR / AJDA PEKKAN

"CANIM Filiz'im... Can dostum... Boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak. Sensiz eksik kalacak çok şey... Seni hep anacağım, hep özleyeceğim. Başta oğlu İlker İnanoğlu olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

MEKANIN CENNET OLSUN/ SEMİRAMİS PEKKAN

"CANIM Filiz... Zarafetin, güzelliğin, dostluğun hep kalbimde kalacak. Sadece beyazperdenin değil, hepimizin hayatına kattığın ışık hiç sönmeyecek. Seni tanımış olmak büyük bir şanstı. Mekânın cennet olsun..."

İNANMAK İSTEMİYORUM/ HÜLYA KOÇYİĞİT

"BENİM zarif Beyaz Orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum... Ah Filiz'im, ah...Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum... Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu. Fatma'nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak... Filiz'im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az..."

SENİ SEVİYORUM/ NEBAHAT ÇEHRE

"ELİMDE, kalbimde, yazmaya veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum"

KALBİME SAKLADIM/ PERİHAN SAVAŞ

"Ah canım güzel, kibar, hanımefendi Türk sinemasının bir çınarını daha kaybettik. Seni de kalbime sakladım"

ASLA UNUTULMAYACAK/ MELEK BAYKAL

"Gökyüzü yeni bir yıldız kazandı. Türk Sineması sizi asla unutmayacak."

NERGİS KUMBASAR

"EN çok onun filmlerini izler en çok onu beğenirdim."