Bin aydan daha hayırlı gece

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı kabul edilen mübarek bir gecedir. Genel olarak kadir gecesi Ramazan ayının 27. günü karşılanır. Fakat bu sene Ramazan'ın 29 gün sürmesinden dolayı 26. güne denk gelmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu geceyi ibadetle geçirmenin önemine şu hadis-i şerifinde dikkat çekmiştir.

TÜM GECE İBADET EDİLMELİ

"Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, Müsafirin, 175)"

İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMLİ

Kur'an bu gece ilk olarak Hz. Peygambere (s.a.v) indirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla Kuran'ın indirilmeye başlandığı gün olarak kabul edilmiş ve bu şekilde kutlanmaya başlamıştır. Bu gecede tüm İslam alemi Kuran okur, Allah'ı zikreder, salavat getirir ve nafile namaz ibadetlerini yaparlar. İslam alemi bu önemli geceyi ibadet yaparak geçirirler. Öyle ki bu gece yapılan tüm ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Bu geceden sonra kız çocukları toprağa gömülmekten kurtarılmış, insanların kendi eliyle yaptıkları ve daha sonrasında taptıkları putlar yıkılmış, cahiliye karanlığı ortadan kaldırılarak insanlar zulümlerden kurtarılmıştır. Tüm insanlar Allah'ın (c.c) nuruyla karşılaşmış, cahiliye devri sona ermiş ve insanlara İslam'ın güzellikleri aktarılmıştır. Bu günden sonra insanlar putları bırakmış ve Allah'a (c.c) yönelmiştir. Ayrıca insanların birbirlerini ezmeleri, katletmeleri de yasaklanmıştır.

NAMAZ SONRASI BOLCA DUA EDİN

Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir. Namaz genellikle 4 rekat ya da 12 rekat olarak kılınır. Her iki rekatta bir selam verilerek kılınır. Namaz sonrasında bolca dua edilmesi tavsiye edilir.