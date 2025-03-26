Filiz Akın’ın mezarındaki detay yürekleri burktu

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Ancak usta oyuncunun mezarına gidenler, gözyaşlarını tutamadı!

Ünlü oyuncunun mezarındaki o özel detay, hayranlarını derinden etkiledi. Türk sinemasının zarif yıldızı Filiz Akın, 82 yaşında hayata veda etti. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan usta oyuncu, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

SESSİZ SEDASIZ UĞURLANDI

21 Mart gecesi hayata gözlerini yuman Akın, vasiyeti gereği sessiz sedasız uğurlandı. Usta oyuncunun mezarındaki papatyalar, ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Siyah granit taştan yapılan mezarın üzeri tamamen beyaz papatyalarla süslenmişti. 1960'lı yıllarda "Papatya" lakabıyla anılan sanatçı, özellikle 1964 yapımı "Papatya" filmiyle bu isimle özdeşleşmişti. Zarif imajıyla sinemada bir döneme damga vuran Akın, hayranları tarafından da bu isimle anılıyordu.