KADİR GECESİ MESAJLARI 2025 (resimli) || Dualı, ayetli, hadisli, birbirinden farklı Kadir Gecesi mesajları ve kandil sözleri

Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, manevi huzurla karşılanıyor. Bu özel gecede sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, dualı, ayetli ve hadisli mesajlar öne çıkıyor. Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yollanılan kandil mesajlarıyla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz! İşte, 2025 Kadir Gecesi mesajları...
KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
"Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz ferah, kalbiniz huzur dolu olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Bin aydan daha hayırlı bu gecede edilen duaların kabul olması dileğiyle... Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Rabbim bu mübarek gecede dualarınızı kabul eylesin, kalbinizi huzurla doldursun. Hayırlı Kadir Geceleri."
"Kadir Gecesi'nin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle... Dualarda buluşmak ümidiyle."
"Bu kutsal gecede kalbinizin nurlanmasını ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Kadir Geceniz hayırlı olsun."
"Bu mübarek gecede kalbinizden geçen tüm güzelliklerin gerçek olması dileğiyle... Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Kur'an'ın nazil olduğu bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun."
"Bu mübarek gecede kalplerimiz dualarla, ruhlarımız huzurla dolsun. Rabbim, bizleri affına ve rahmetine mazhar olan kullarından eylesin. Bu gecede edilen tüm dualar, dökülen gözyaşları, kalpten yükselen niyetler kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Bin aydan daha hayırlı olan bu kutlu gecede, kalplerin sevgiyle dolduğu, duaların göğe yükseldiği, umutların yeşerdiği bir an olsun. Rabbim, tüm dualarınızı kabul, gönlünüzde sakladığınız dilekleri hayırlısı ile nasip etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Bu anlamlı gecede affedilmenin, bağışlanmanın ve huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşayalım. Rabbim, dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri nasip etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Bu mübarek gecede dargınlıkların sona erdiği, sevginin ve hoşgörünün gönülleri sardığı bir zaman dilimi yaşamanız dileğiyle... Rabbim kalbinizdeki tüm sıkıntıları alsın, yerini huzur ve mutlulukla doldursun. Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun."
"Kadir Gecesi, affın ve bağışlanmanın en güzel tecellisidir. Bu mübarek gecede edilen dualar hüzünleri silsin, umutları yeşertsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk içinde nice güzel günler yaşamanız dileğiyle... Kadir Geceniz mübarek olsun."