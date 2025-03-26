KADİR GECESİ MESAJLARI 2025 (resimli) || Dualı, ayetli, hadisli, birbirinden farklı Kadir Gecesi mesajları ve kandil sözleri

"Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Bu anlamlı gecede affedilmenin, bağışlanmanın ve huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşayalım. Rabbim, dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri nasip etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun."

"Bu mübarek gecede dargınlıkların sona erdiği, sevginin ve hoşgörünün gönülleri sardığı bir zaman dilimi yaşamanız dileğiyle... Rabbim kalbinizdeki tüm sıkıntıları alsın, yerini huzur ve mutlulukla doldursun. Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun."

"Kadir Gecesi, affın ve bağışlanmanın en güzel tecellisidir. Bu mübarek gecede edilen dualar hüzünleri silsin, umutları yeşertsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk içinde nice güzel günler yaşamanız dileğiyle... Kadir Geceniz mübarek olsun."