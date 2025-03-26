Piyanist Ceylin ödüllere doymuyor

2012 yılında doğan piyanist Ceylin Ada Arısan, Londra'da gerçekleşen 12. Uluslararası Londra Chopin Yarışmasında ikinci oldu. Müzik öğretmeni babası Koray Arısan ile küçük yaşlarda müzik eğitimine başlayan Arısan'la hedeflerini konuştuk.

4 yaşından bu yana profesyonel bir müzik hayatı olan Arısan, 2023 yılının Haziran ayında İngiltere'nin saygın müzik okullarından olan The Yehudi Menuhin Scholl'na tam burslu olarak kabul edildi. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada önemli dereceler elde eden Arısan, Türkiye'de de Gülsin Onay, İklim Tamkan, Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı gibi müzik dünyasının önemli isimleri ile çalıştı.

Ceylin Ada Arısan, Londra'da gerçekleşen yarışmada Türkiye'yi gururla temsil etti.

HEDEFİ DÜNYA TURU

Eğitimine Prof. Anait Tchaouchian ve Prof. Dr. David Dolan ile devam eden Arısan müziğin büyülü dünyasından çok etkilendiğini ve en büyük hedefinin dünyaca bilinen bir konser piyanisti olmak olduğunu söylüyor.

"CHOPİN'İN RUHUNU YAŞATMAK İSTİYORUM"

ARISAN, Polonya'da gerçekleşen ve müzik dünyasının en prestijli yarışmalarından biri olan Chopin Yarışmasında birinci olmak istiyor. Hedefine ulaşmak için hayalinin bir dünya turnesi olduğunu söyleyen Arısan açıklamalarını şu sözlerle sonlandırıyor; "Farklı ülkelerde dinleyicilere Chopin'in büyüsünü taşıyarak müziğimi paylaşmak istiyorum. Sadece bir piyanist değil, Chopin'in ruhunu yaşatan bir icracı olmayı hayal ediyorum."