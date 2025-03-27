  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Doğanın yeşil mucizesi kakulenin faydaları nedir? Kakule nasıl tüketilir? Kakulenin zararları var mıdır?

Doğanın yeşil mucizesi kakulenin faydaları nedir? Kakule nasıl tüketilir? Kakulenin zararları var mıdır?

Doğanın bize bahşettiği o kadar çok yararlı bitki var ki insan sağlığı için faydaları saymakla bitmiyor. Bu yararlı bitkilerden birisi de zencefilgil familyasına ait olan kakule bitkisidir. Peki Kakule bitkisinin faydaları nelerdir? Kakule bitkisi nasıl kullanılır? Kakule bitkisini kimler kullanamaz? İşte tüm soruların yanıtları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Doğanın yeşil mucizesi kakulenin faydaları nedir? Kakule nasıl tüketilir? Kakulenin zararları var mıdır?

Kakule özellikle sindirim problemleri ve halsizliği önleyen bir bitkidir. Peki Zayıflamak isteyenler kakuleyi tercih edebilir mi? Kakule hangi yemeklerde kullanılır? Merak ediyorsanız işte sizlere yanıtı…

Doğanın yeşil mucizesi kakulenin faydaları nedir? Kakule nasıl tüketilir? Kakulenin zararları var mıdır?

KAKULENİN FAYDALARI

Kakulenin insan sağlığı için faydalarının bazılarından bahsetmiştik. Alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan kakulenin yararlarına bir de maddeler halinde göz atalım:

Mide sorunlarını çözer.
Mide ağrısına iyi gelir
Mide bulantısını önler.
Hazmı, sindirimi kolaylaştırır.
Sindirim sistemini düzenler, bağırsakları çalıştırır.
İştahsızlık sorununu çözer.
Ağız kokusunu önler.
Vücudu mikroplara karşı korur.
Akciğerleri korur.
Böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
Böbrekleri temizler ve idrar söktürücüdür.
Hafızayı güçlendirir. Zihni açar.
Unutkanlık sorununa iyi gelir.
Cinsel gücü arttırır.
Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı iyileşme sürecine yardım eder.
Boğazı yumuşatır.
Öksürüğü önler.

Doğanın yeşil mucizesi kakulenin faydaları nedir? Kakule nasıl tüketilir? Kakulenin zararları var mıdır?

KAKULENİN CİLDE FAYDALARI

Kakule bitkisini cilt sağlığı için kullanabilirsiniz. Kakulenin içerisinde uçucu yağlar vardır. Bunlar ciltte oluşan lekeleri temizliyor. Cilt gözeneklerini açarak sivilce, akne oluşumunu engelliyor. Ayrıca cilt dökülmelerine karşı savaşıyor. Bir başka faydası da cildin yaşlanmasını önlüyor. Bu sayede canlı ve parlak bir cilt elde edersiniz.

KAKULE ZAYIFLATIR MI?

Kakule bitkisinin içerisindeki bileşenler zayıflatmaya yardımcı olur. Sindirimi kuvvetlendirerek yediğimiz besinleri kolay sindirmemize yardımcı olur. Bağırsakları temizler ve idrar söktürücü özelliği ile de bilinmektedir. Zayıflamak isteyenler için bir uyarımız olacak. Kakule iştah açıcı özelliği ile de bilinir. Bu yüzden tüketim oranına dikkat etmemiz gerekebilir.

Doğanın yeşil mucizesi kakulenin faydaları nedir? Kakule nasıl tüketilir? Kakulenin zararları var mıdır?

KAKULENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

1 gram kakule 3 (kcal) kaloridir.

Kakule besin değeri (1 gram):

Karbonhidrat (g) 0.68

Protein (g) 0.11

Yağ (g) 0.07

Lif (g) 0.28

Kolesterol (mg) 0

Sodyum (mg) 0.18

Potasyum (mg) 11.19

Kalsiyum (mg) 3.83

Vitamin A (iu) 0

Vitamin C (mg) 0.21

Demir 0.14

Doğanın yeşil mucizesi kakulenin faydaları nedir? Kakule nasıl tüketilir? Kakulenin zararları var mıdır?

KAKULENİN ZARARLARI

Kakulenin faydaları cazip gelebilir ama aşırı tüketildiği zaman da zararı vardır. Ya da yanlış tüketimi ile de zarar verebilmektedir. Kakule mide sorunlarına nasıl iyi geliyorsa aşırı tüketildiği zaman tam tersi mideye zarar verebilir. Özellikle mide yanması gibi sorunlarınız varsa şikâyetiniz artabilir. Böbrek ve safra kesesi taşı şikâyeti olanlar kakuleden uzak durmalıdır.

KAKULEYİ KİMLER KULLANAMAZ?

Hamile kadınlar
Emziren anneler
Böbrek ve safra kesesi taşı olanlar
Mide sorunları yaşayanlar
Alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyeti olanlar

KAKULE NASIL TÜKETİLİR?

Kakulenin tüketimi genellikle yemeklerde kullanılarak tüketilir. Kakule tohumları, meyvelerinin kurutulup ayrılması ile elde ediliyor. Kakule çayı, yağı bulunmaktadır. Kakule hangi yemeklerde kullanılır? Diyorsanız, baklagil yemeklerinde, balık yemeklerinde kullanılabilir. Muhallebi gibi tatlılar, sütlü tatlılarda da kakule tüketilebilir. Hoşaf, çay ve kahve de ise çeşni olarak eklenebilir.

KAKULE NASIL ÇİĞNENİR?

Kakule tohumunu önceden kaynatmış olduğunu bir bardak sıcak suyun içine atın. 10-15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve içine bir çay kaşığı bal atarak tüketin.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA