Grand Kartal Otel’in sahibinin eşi ve iki kızı gözaltında

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği faciada Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi, ve iki kızın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlandı. Gözaltına alınanlar arasında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel bulunuyor. Gözaltına alınanlar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ergül, eşi ve kızlarını 2027 yılına kadar şirket yönetiminde söz sahibi kılmıştı. Aras ve Hacıbekiroğlu'nun otel yönetiminde söz sahibi olduğu, kışları Grand Kartal Otel'de yazları ise Gazelle'de kaldığı iddia edilmişti. Yangın sırasında da her iki kızın da aileleriyle birlikte otelin kral dairesinde oldukları ve kaldıkları dairelerde yanmaya dayanıklı kumaşlar olduğu öne sürüldü. Halit Ergül'ün gözaltına alınan kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, yangının ardından sosyal medya hesabından hassasiyet paylaşımında bulunmuş, gelen tepkilerin ardından hesabını kapatmıştı.