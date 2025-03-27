Uludağ’daki yangında hayatını kaybeden milli kayakçı ve babasının ölümünde ihmaller zinciri!

KORKUNÇ İDDİA: MÜŞTERİ KABUL ETMEYE DEVAM ETMİŞ!

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamanın altına yapılan yorumlar ise şu şekilde oldu:

"Sezon boyu otel açıktı. Gözümle görmesem inanacağım. Mart başı otelde hala misafir vardı. Madem iptal edilmiş insanımız nasıl vefat ediyor aydınlatır mısınız? Konaklama izni iptal edildiyse neden personel var? Bu otelin konaklama izni iptal edilmişse, ben Şubat ayında bu otelde iki çocuğumla birlikte üç gece nasıl konaklama yaptım peki?"

"Eksikliklerin giderildiğini söylüyorlar, itfaiye onayını vermiş mi? Yoksa usulsüz mu devam etmiş faaliyet?"

"Eksiklikler 1 hafta içinde tamamlanmış madem alan başkanlığı kontrol etmiş mi veya itfaiye gelip bakmış mı?"

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı iş güvenliği müfettişleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı mülkiye müfettişlerinin olayla ilgili görevlendirildiği, müfettişlerin raporu doğrultusunda faaliyetlerin durdurulup kapama yapılacağı öğrenildi.

OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI



Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Gelen son dakika bilgisine göre ise otel müdürü gözaltına alındı.