Ünlülerin milyonluk bayram konserleri

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şarkıcıların nerede sahne alacağı belli oldu. Yüzlerce müzisyen, Türkiye'nin yanı sıra her sene olduğu gibi KKTC'de de sevenlerinin karşısına çıkacak. Milliyet'in aktardığına göre peki bayramda hangi ünlü ne kadar kazanacak?