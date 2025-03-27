Ünlülerin milyonluk bayram konserleri

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şarkıcıların nerede sahne alacağı belli oldu. Yüzlerce müzisyen, Türkiye'nin yanı sıra her sene olduğu gibi KKTC'de de sevenlerinin karşısına çıkacak. Milliyet'in aktardığına göre peki bayramda hangi ünlü ne kadar kazanacak?
ÖZCAN DENİZ
İSTANBUL ve KKTC'de sahne alacak, 6 milyon 250 bin TL kazanacak.
DERYA BEDAVACI
KKTC, Antalya ve Bursa'da konser verecek, 6 milyon TL kazanacak.
BÜLENT ERSOY
KKTC'DE sahne alacak, 4 milyon TL kazanacak.
HADİSE
KKTC'DE sahne alacak, 5 milyon TL kazanacak.
TARKAN
AZERBAYCAN Bakü'de sahne alacak, bir milyon dolar (38 milyon TL) kazanacak.
SILA
KKTC'DE sahne alacak, 2.5 milyon TL kazanacak.
GÜLŞEN
İSTANBUL, KKTC ve İzmir'de konser verecek, 10 milyon TL kazanacak.
YILDIZ TİLBE
KKTC'DE sahne alacak, 4 milyon TL kazanacak.