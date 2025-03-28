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Çöl tozu tehlikesi Türkiye'yi etkisi altına aldı

Afrika’nın batısından gelen yoğun çöl tozu dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji, sıcaklıkların artacağını ve çamur yağışı beklendiğini bildirdi. Hava kalitesini olumsuz etkileyen toz, görüş mesafesini düşürürken Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşlara maske takmalarını önerdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Çöl tozu tehlikesi Türkiye’yi etkisi altına aldı

UZMANLAR Afrika üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alan çöl tozlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tevfik Özlü sağlığı tehdit edecek olan bu tozların genelde nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, balgam çıkarma gibi semptomlarla kendini gösterdiğini söyledi. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum hastalığı olanlar için dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar maske takılması gerektiği konusunda uyardı.

Çöl tozu tehlikesi Türkiye’yi etkisi altına aldı

Çöl tozlarına karşı maske takılması tavsiyesinde bulunan Özlü, "Maske takıldığında etki daha az oluyor" dedi.

Çöl tozlarıyla birlikte pek çok farklı alerjenlerin olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Tevfik Özlü bu tozlu havalarda hastane başvuruları, hekim başvuruları ve hastane yatışların arttığını ifade ederek "Özellikle astım KOAH hastalarında ya da akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda bebeklerde yaşlı kişilerde sorunlara yol açabiliyor" dedi.

'KAPIYI PENCEREYİ KAPATIN'

TOZLU havalarda akciğer hastalarının mümkün olduğu kadar dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunan Özlü, "Ülkemize zaman zaman Afrika üzerinden bazen de Ortadoğu'dan gelen çöl tozları taşınıyor. Şu anda da Türkiye'de çöl taşınımı mevcut.

Çöl tozu tehlikesi Türkiye’yi etkisi altına aldı

Özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Ege bölgesi ve Karadeniz bölgesi de bu toz taşınımından etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Bu tozlarla birlikte pek çok farklı alerjenlerde gelebiliyor. Bunlar özellikle astım KOAH hastalarında ya da akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda bebeklerde yaşlı kişilerde sorunlara yol açabiliyor. Bu tozlu havalarda hastane başvuruları, hekim başvuruları artıyor hastane yatışları artıyor. Hastalıklı akut alevlenmeler ortaya çıkabiliyor. Nefes darlığı öksürük hırıltılı solunum balgam çıkarma gibi semptomlarla kendini belli ediyor. Onun için bu tozlu havalarda akciğer hastalarının mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Evde kalmalılar, kapıyı pencereyi kapalı tutmalılar bu tozlu havaları bu şekilde geçirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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