Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor? Bayramda AVM çalışma saatleri...

Ramazan Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor? Bayramda AVM çalışma saatleri kaç? soruları en çok merak edilenler arasında bulunuyor. İşte bayramda AVM planı olanlar için AVM çalışma saatleri...

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri müşterilerine kapısını açık tutuyor. AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütüyor.



Ancak bayram dolayısıyla bazı AVM'lerin kapanış saati 23.00'a kadar uzayabilir. Ayrıca bayram nedeniyle AVM açılış saatleri de farklılık gösterebiliyor.