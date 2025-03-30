‘Yüzen oteller’in rotası Türkiye

Bulunduğu konum ve destinasyonlarıyla kruvaziyer turizminde potansiyelini güçlendiren Türkiye'nin önemli "yüzen otel" durakları İzmir ve Aydın'da, yolcu sayısındaki artışın yıl boyunca sürmesi hedefleniyor. Türkiye'de Ocak 2024'te 19 bin 986 olan yolcu sayısı bu yılın aynı ayında 32 bin 686'ya, geçen yılın şubat ayındaki 4 bin 895 yolcu sayısı ise bu yılın aynı döneminde 29 bin 826'ya yükseldi. Özellikle şubattaki yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artması dikkati çekti.

Son dönemde yolcu sayısında ciddi artış yaşandığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, "Bu artışların sebebini araştırdığımızda muhtelif savaş bölgelerinde daha önce yaptıkları anlaşmalarla ilgili olarak gidemedikleri için turistlerin bölgemize geldiğini düşünüyoruz. İzmir, en fazla artış görülen limanlardan. Bu artışta Ege Denizi'ndeki sarsıntıların da etkisi var" dedi. Özkardeş, ilgili kurum ve kuruluşlarla kruvaziyer fuarlarına katıldıklarını ve şirketlerle kente tur düzenlemeleri hakkında görüştüklerini dile getirdi.

LİDERLİK KUŞADASI'NDA

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise Türkiye'de en fazla kruvaziyer yolcusunu Kuşadası'nın ağırladığından bahsetti. Geçen yıl kruvaziyer turizmi açısından iyi sezon geçirdiklerini aktaran İlbahar, "İlçe esnafı bu yıl yaşanan hareketlilikten KRUVAZİYER YOLCU SAYISI 5 KAT ARTTI likten gayet memnundu. Bu yılda büyük artış var. Geçen sene 500 seviyesindeki gemi sayısı bu yıl 600 civarında oldu. Şubat ayı iyi geçmişti, mart ayı da iyi geçiyor. Kuşadası canlandı ve gemilerin gelmesiyle esnafın tamamı dükkanlarını açıyor" diye konuştu. İlbahar, "Yolcuların Kuşadası'na ciddi katkısı var. Esnaf para kazandı ve yolcuların gelmesini istiyor. Orta Doğu'da birkaç liman var. Bunlardan biri İsrail'deki bir liman. Turistler, savaş nedeniyle oralara gitmeyerek Türkiye'yi tercih etti" dedi.

İZMİR'E YOĞUN İLGİ

Asaf Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Abdulsamet Ataşçı ise kruvaziyer turizmi açısından İzmir'e ilginin arttığına dikkati çekti. Gelen yolcuların şehir merkezindeki esnafa katkısının bulunduğunu anlatan Ataşçı, "Kruvaziyer turizminde bizleri çok iyi nokta bekliyor" dedi.