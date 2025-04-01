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İzmir Köfte tarifi! Nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İzmir, zeytinyağlı yemeklerin başkenti olarak bilinse de, en ünlü yemeklerinden biri de hiç şüphesiz İzmir Köfte. Fırında pişen nefis köfte ve domatesin birleşimiyle sofralarımıza gelen bu lezzet, hem pratik hem de doyurucu bir seçenek sunuyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz İzmir Köfte tarifi...

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Giriş Tarihi:

İzmir Köfte tarifi! Nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İzmir köfte, sadece lezzetiyle değil, geleneksel Türk mutfağının en güzel örneklerinden biri olarak sofralarımıza mutlaka dahil edilmesi gereken yemeklerden. Hem pratik hem de doyurucu olan bu tarif, aile yemeklerinde ya da misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir seçenek. İşte İzmir köfte tarifi...

İzmir Köfte tarifi! Nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İzmir Köfte İçin Gerekli Malzemeler:

500 gram kıyma (tercihen yarı dana, yarı kuzu karışımı)

1 su bardağı bayat ekmek içi (veya galeta unu)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı (köfteleri kızartmak için)

4 adet patates

4 adet yeşil biber

Sosu İçin:

4 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İzmir Köfte tarifi! Nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İZMİR KÖFTE YAPILIŞI:

Köfte Harcını Hazırlayın:

Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, ekmek içi (veya galeta unu), tuz, karabiber ve pul biberi bir kaba alın.

Karışıma yarım çay bardağı suyu ekleyin ve iyice yoğurun. Bu aşamada harcın yumuşak olması köftelerin daha lezzetli olmasını sağlar.

Karışımı yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra, ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

Köfteleri Kızartın:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve hazırladığınız köfteleri her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın. Köfteleri tavada fazla bekletmeyin, sadece dışlarının kızarması yeterli olacaktır. Patatesleri de kızartın.

Sosu Hazırlayın:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve rendelenmiş domatesleri ekleyin. Domatesler suyunu salıp hafifçe koyulaşmaya başlayınca salçayı ekleyin.

Sosu, tuz ve karabiber ile tatlandırın. Yarım çay bardağı suyu ekleyip karıştırın ve 5-10 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

İzmir Köfte tarifi! Nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Fırına Verme:

Kızarttığınız köfteleri ve patates dilimlerini fırın kabına yerleştirin ve üzerine hazırladığınız domatesli sosu dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin.

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