İzmir Köfte tarifi! Nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İZMİR KÖFTE YAPILIŞI:

Köfte Harcını Hazırlayın:

Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, ekmek içi (veya galeta unu), tuz, karabiber ve pul biberi bir kaba alın.

Karışıma yarım çay bardağı suyu ekleyin ve iyice yoğurun. Bu aşamada harcın yumuşak olması köftelerin daha lezzetli olmasını sağlar.

Karışımı yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra, ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

Köfteleri Kızartın:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve hazırladığınız köfteleri her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın. Köfteleri tavada fazla bekletmeyin, sadece dışlarının kızarması yeterli olacaktır. Patatesleri de kızartın.

Sosu Hazırlayın:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve rendelenmiş domatesleri ekleyin. Domatesler suyunu salıp hafifçe koyulaşmaya başlayınca salçayı ekleyin.

Sosu, tuz ve karabiber ile tatlandırın. Yarım çay bardağı suyu ekleyip karıştırın ve 5-10 dakika kadar kısık ateşte pişirin.