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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı'nın acı bilançosu açıklandı!

Ramazan Bayramı'nın acı bilançosu açıklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 34 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İHA

Giriş Tarihi:

Ramazan Bayramı’nın acı bilançosu açıklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 165 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı’nın acı bilançosu açıklandı!

"BAYRAM TATİLİNİN İLK 4 GÜNÜNDE 34 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı."

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