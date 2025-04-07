İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi

İsrail ordusu, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda hedef alınan yerler arasında Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadır da vardı.

Gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı. Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210'a yükseldi.

Bölgedeki sağlık kaynakları, gece boyunca düzenlenen diğer saldırılarda 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Saldırılarda ölen Filistinlilerden 6'sının kadın, 4'nün de çocuk olduğu ifade edildi.

Filistin sağlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısında yer alan bölgeye düzenlediği topçu atışlarında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesinde sivillerin toplandığı iki ayrı noktayı hedef alan İsrail'in saldırısında 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Han Yunus'un doğusundaki Kizan en-Neccar bölgesine saldırdığı ve çok sayıda yaralının bulunduğu ifade edildi.