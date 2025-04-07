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Haberler Yaşam Müge Anlı ile “Güven Bana” Atv'de başlıyor

Müge Anlı ile “Güven BanaAtv'de başlıyor

Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma Müge Anlı ile Güven Bana, çok yakında Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Müge Anlı ile Güven Bana Atv’de başlıyor

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

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