Öğrenciler ikinci yarı yıl için ders başı yapıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona eriyor. Okullarda ders zili, bugün yeniden çalacak. Tatil boyunca öğretmenler de çevrim içi seminerlere katıldı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. Dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak. 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak.