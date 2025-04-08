Bursluluk Sınavı ne zaman? 2025 MEB Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce, yani 20 Nisan 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.