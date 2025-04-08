Bursluluk Sınavı ne zaman? 2025 MEB Bursluluk Sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? soruları son dönemlerde en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. MEB Bursluluk Sınavı takvimini duyurdu. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? soruları son dönemlerde en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. MEB Bursluluk Sınavı takvimini duyurdu. İşte detaylar...
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce, yani 20 Nisan 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Öğrenciler, sınav giriş belgelerini belirtilen tarihten itibaren MEB'in resmi web sitesi üzerinden temin edebilirler. Sınav günü, giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak.