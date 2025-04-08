Kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntüler kaydedip vurgun yaptılar

Olay, 6 Ekim 2023 tarihinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir vatandaşın dolandırıldığını bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştığını ve görüşmeye başladığını ancak bir süre sonra farklı bir numaradan aranarak, görüştüğü kişinin 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğunun söylendiğini belirten mağdur, daha sonra kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan çete üyeleri ile görüşmeye başladığını beyan etti. WhatsApp uygulaması üzerinden sahte uzlaşma belgeleri, hastane raporları vb. belgeler göndererek dosyanın kapatılması karşılığında para talep eden sahte uzlaştırmacı avukatlara 7 ayrı seferde toplam 310 bin 670 TL gönderdiğini belirten mağdur, yaptığı araştırmada böyle bir suç kaydının olmadığını ve dolandırıldığını anladığını söyledi.