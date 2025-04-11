Utanç görüntüleri! Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı! Saniye saniye kaydedildi...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Down sendromlu bir çocuk öğretmeniyle birlikte gittiği oyun parkına alınmadı. Tüm itirazlara rağmen 7 yaşındaki Mert dışlanırken, görüntüler büyük infial yarattı.





ANKARA'DA REZALET OLAY! Edinilen bilgilere göre, olay, Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında yaşandı. 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti. Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.