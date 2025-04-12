Japonya’da bir Türk nişanesi: Tokyo Camii

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Camisi, ülkedeki İslam ve Türk kültürünün önemli sembolleri arasında yer alıyor. Cuma namazında tıklım tıklım dolan camide, geçtiğimiz Bayram namazı ise yoğun ilgiden dolayı üç kez art arda kılındı. Türkiye ve Japonya arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olarak 1997'de yeniden inşa edilen ve örnek yapıtlardan olan Tokyo Camisi, Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyaret edenlerin ve özellikle de Müslümanların en yoğun uğrak noktalarından biri.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

1917'de Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden dolayı ülkeden göç ederek Japonya'ya sığınan Kazan Türklerinin çabasıyla 1938'de inşa edilen ve Japonya'nın ilk camisi olarak bilinen Tokyo Camisi, özellikle Tokyo'da yaşayan Müslümanlar tarafından bayramlarda ve cuma namazı vaktinde yoğun ilgi görüyor. Bünyesinde aynı zamanda kültür merkezi de barındıran camide farklı inançlardan ve kültürlerden insanları bir araya getiren etkinlikler yapılıyor. 1986'da dönemin Kazan Türkleri, caminin bulunduğu araziyi Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesine bağışladı. 1997 yılında Tokyo Cami Vakfı kurularak Türk hükümeti ve Diyanetin katkılarıyla Tokyo Camisi bugünkü haliyle inşa edilip ziyarete açıldı. Ziyaretçilerin ilgisinden dolayı hafta sonları Türk kültürünü ve medeniyetini anlatan faaliyetler düzenleniyor. Bu kapsamda özellikle Japon ziyaretçilere İslam diniyle alakalı bilgiler veriliyor. Müslüman olmak için her ay 8 Japon vatandaşı camiye geliyor. Şehadetlerini kayıt altına alıp onlara belgeler takdim ediliyor. Sonrasında ise her cumartesi günü, İslam hakkında bilgi vermek için camiye davet ediliyorlar.