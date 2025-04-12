TIR’lar dehşet saçtı

Aydın ve Muğla'da yaşanan TIR kazalarında 1 kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı. Aydın'da TIR ile çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sedat Çubukçu hayatını kaybetti. Çubukçu'nun kullandığı motosiklet ile TIR çarpıştı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çubukçu ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Çubukçu kurtarılamadı.

BİSİKLETİYLE ÇARPTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken dönüş yapan tırın altında kalan 57 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Kaza, Marmaris eski Datça yolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.K., aynı istikamette ilerleyen ve dönüşe yapmak isteyen TIR'ın kör noktasında girince dorsenin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edilen M.K. ileri tetkik ve tedavi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförünün cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.