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Haberler Yaşam Çocuklara cinsel içerikli mesaj atan buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında soruşturma

Çocuklara cinsel içerikli mesaj atan buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında soruşturma

Sosyal medya hesabı üzerinden çocuklara cinsel içerikli mesajlar atan artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında soruşturma başlatıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.



Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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