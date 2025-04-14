Eğitim dünyasını yasa boğan 2 kaza!

Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti. Kazada, Kaya'nın eşi ve 5 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Isparta-Gönen Karayolu Gönen ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kaya (39) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Ramazan Kaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya (37) ve 5 yaşındaki oğulları Selim Ege Kaya yaralandı.

HAYATA TUTUNAMADI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan durumu ağır olan Elif Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, eşi ve oğlu ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doç. Dr. Elif Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Ramazan K. ve oğlu Selim Ege Kaya'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EMEKLİ OKUL MÜDÜRÜNE ACI VEDA

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü orta refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada emekli okul müdürü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Denizli'nin Buldan İlçesi Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. Manisa- Denizli Karayolunda seyir eden M.B. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yolcu konumundaki emekli okul müdürü olduğu öğrenilen Reha Solak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan M.B. ve O.D. ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.