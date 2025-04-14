Ölüm otelinin önünde gözyaşı döktüler

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'daki yangın faciasında yakınlarını kaybedenler 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel önündeki anma töreninde gözyaşlarına boğuldu. Yangında ölenlerin fotoğraflarını otelin önüne koyarak karanfiller bırakanlar gözyaşı döktü. Yangında ölen ve yarın doğum günü olan Nehir Sarıtaş (15) için de otelin önünde doğum günü pastası hazırlandı.

Felakette çocukları Nehir Sarıtaş, Doruk Karataş ve eşi Yılmaz Karataş'ı kaybeden Duygu Can Sarıtaş, "Siz hiç mucize eseri hayatta kalan birinin yaşadığından utandığını gördünüz mü? Çok sevdiğiniz birini teşhis etmek için beklerken bu değil diye utanarak sevinmeyi yaşadınız mı? Duman her yeri sararken nefes almak için bir pencere aradılar, yangın merdivenine ulaşmaya çalıştılar ama bulamadılar. Bu bir ihmal değil, kasıttı. Bu bir felaket değil, bu bir katliamdı" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.