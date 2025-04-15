Bakan Uraloğlu: Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'un açılması konusunda yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Uraloğlu, gençlerle temas ettiklerinde, ülke ziyaretlerinde ve Ramazan Bayramı'nda bu konuya ilişkin sorularla karşılaştıklarını söyledi.

Uraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile gör��şmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."

Meta'nın, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın özelliğini kullanamaması ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamaması kararında kendilerinin etkisi olduğuna işaret eden Uraloğlu, sosyal medya konusunda alınacak kararın pratikte nasıl uygulanacağı konusunu Türkiye'deki 8 sosyal medya platformunun yöneticileriyle istişare ettiklerini anlattı. Uraloğlu, uygulanamaz bir karar alınmasının ve hukuki bir düzenleme yapılmasının anlamı olmayacağına işaret ederek, "Onları bilgilendirmiştik, böyle bir karar almış olmaları kıymetli. Biz biraz daha onun ötesine geçeceğiz, kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz, bu yıl içinde gerekli düzenlemeleri yaparız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'da başlayacak "üçlü pist operasyonu"na ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Altyapı çok pahalı bir yatırım, onları tam kapasite kullanabiliyor olmak lazım. Biz şu anda üçlü paralel pistte sadece aynı anda iki uçağı opere edebiliyoruz. Dolayısıyla üç pistin de tam kapasite kullanılması ve aynı anda operasyon yapabilmesiyle ilgili arkadaşları ABD'ye gönderdik, gerekli eğitimleri tamamladılar. Biz ABD dışında ilk defa dünyada üçlü operasyonu İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'da başlatacağız. Gerekleri denetimleri, simülasyonları yaptık. Havalimanını tam kapasite kullanacağız. Pratikte uçaklar, yolcularımızın havada hiç tur atmadan inmelerini ve en yakın taksi yoluyla pislere ulaşmasını sağlayarak taksi yolu mesafelerini kısaltmış olacak."