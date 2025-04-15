Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyen sürücüler için sevindirici haber İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, başvuru yoğunluğunu azaltmak amacıyla ehliyet yenileme süresini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzattığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, vatandaşlardan gelen taleplerin ve kurumlarda oluşabilecek yoğunluk riskinin dikkate alındığını ifade etti. Türkiye genelinde 5 milyon 413 bin 148 kişi hâlâ eski sürücü belgesi kullanıyor. Bakan Yerlikaya, bu yoğunluğun nüfus müdürlükleri ve sağlık kurumlarında yığılmalara neden olabileceğini belirterek, son gün telaşına mahal vermemek için süre uzatımına gidildiğini açıkladı. Çipli ehliyet uygulamasına 2016 yılında geçilmişti. Bu kapsamda, eski tip ehliyetini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilemeyen sürücüler, trafikte tespit edilmeleri durumunda 12.978 TL idari para cezası ile karşılaşacak.