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25 bin öğretmen ataması ne zaman? Kontenjanlar belli oldu mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası 25 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Atama bekleyen öğretmenler "25 bin öğretmen ataması ne zaman olacak? Hangi branşlarda atama olacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

25 bin öğretmen ataması ne zaman? Kontenjanlar belli oldu mu?

MEB 25 bin öğretmen ataması ne zaman olacak? Hangi branşlarda atama olacak? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? soruları araştırılıyor. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu 25 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar...

25 bin öğretmen ataması ne zaman? Kontenjanlar belli oldu mu?

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Erdoğan açıklamasında "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini bugün başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

25 bin öğretmen atamasına dair detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

25 bin öğretmen ataması ne zaman? Kontenjanlar belli oldu mu?

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

25 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel sayfası üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.

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