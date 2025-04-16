25 bin öğretmen ataması ne zaman? Kontenjanlar belli oldu mu?

MEB 25 bin öğretmen ataması ne zaman olacak? Hangi branşlarda atama olacak? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? soruları araştırılıyor. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu 25 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar...