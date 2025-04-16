25 bin öğretmen ataması ne zaman? Kontenjanlar belli oldu mu?

MEB 25 bin öğretmen ataması ne zaman olacak? Hangi branşlarda atama olacak? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? soruları araştırılıyor. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu 25 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar...
MEB 25 bin öğretmen ataması ne zaman olacak? Hangi branşlarda atama olacak? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? soruları araştırılıyor. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu 25 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar...
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Erdoğan açıklamasında "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini bugün başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.
25 bin öğretmen atamasına dair detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
25 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel sayfası üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.