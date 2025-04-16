Siber suçlara yönelik 31 ilde operasyon: 223 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonucu Giresun, Isparta, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Yalova ve Sakarya merkezli olarak İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Van, Malatya, Antalya, Samsun, İzmir, Diyarbakır, Adana, Batman, Bitlis, Kayseri, Aksaray, Niğde, Ağrı, Konya ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 223 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

SUÇLARIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler hakkında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık gibi suçlardan soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini kripto varlık kullanarak satın aldıkları, oltalama (phishing) yöntemiyle vatandaşları kandırarak ürün bedeli veya vergi adı altında para talep ettikleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu bahis faaliyetleriyle bağlantılı para transferlerini organize ettikleri tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin, vatandaşların bilgisi ve rızası dışında banka hesaplarından kredi çekip bu tutarları kendi hesaplarına aktararak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: "SİBER VATAN'DA SUÇLULARA GÖZ AÇTIRILMIYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.