Son dakika: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Yapılan son açıklamada, Önder'in tedaviye iyi yanıt verdiği belirtildi.
CEVDET YILMAZ, ÖNDER'İ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastane önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ettik. Buradaki yetkililerden bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı Beyin durumuyla ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Gereken her şey yapılıyor. Sayım Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Sırrı Bey insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan bir kişiliğe sahip. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle gündem olmuş bir kişilik. Dua ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızıyla da görüşme imkanımız oldu. Görünür şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim diyor. Sağlık diliyoruz."
BAKAN TUNÇ - DEM GÖRÜŞMESİ ERTELENDİ
Yarın yapılması planlanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti'nin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle ertelendi.