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FETÖ'nün askeri yapılanmasına İzmir merkezli operasyon: 10 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

FETÖ’nün askeri yapılanmasına İzmir merkezli operasyon: 10 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün 'askeri Mahrem Yapılanma' içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü' sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 10 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.

FETÖ’nün askeri yapılanmasına İzmir merkezli operasyon: 10 gözaltı

18 Nisan günü İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'daki gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 10 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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