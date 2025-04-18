Kitap Fuarı dopdolu programla başlıyor

KİTAPSEVERLERİN heyecanla beklediği İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı imza günü, etkinlik ve söyleşi takvimi ile de beğeni toplayacak. Kültürpark'ta düzenlenen fuar bugün başlıyor. 27 Nisan'a dek sürecek fuar, her yaştan kitap tutkunlarına dolu dolu 10 gün yaşatacak. Kitap alışverişinin yanı sıra Türkiye'nin kültürel, politik ve toplumsal nabzını da tutan İZKİTAP; 600'e yakın etkinlik, imza günleri ve söyleşiye ev sahipliği yapacak. İzmir'in merkezinde ulaşımı kolay ve açık alanlarının çokluğu ile insanların rahat ettiği Kültürpark'ta düzenlenen fuarı, 10 binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Girişlerin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu fuar, İzmir'e kültür ve edebiyatla yoğrulmuş bir bahar esintisi getirecek.