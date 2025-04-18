Müziğin renkli notaları festivalde hayat buldu

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Başkent'in kültür sanat tarihinde iz bırakmaya devam ediyor. Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın (SCA Müzik Vakfı) kültür sanat alanında uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, müzikseverlerin yeni eserleri dinleme fırsatlarını yakalaması, Türk bestecilerin eserlerinin uluslararası repertuvarlara kazandırılması misyonu festivalle amacına ulaşıyor. Festivalde 24 Nisan Perşembe akşamı iki Grammy ödüllü gitarist Yamandu Costa'nın solist olacağı Can Okan yönetiminde Orkestra Akademik Başkent ve 26 Nisan Cumartesi akşamı Çekya'dan konuklar Škampa Quartet müzikseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE'DE İLK SESLENDİRME

Yenilikçi programları, korolu ve barok eserleri de içeren repertuvarları ve şefsiz icraları ile ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Orkestra Akademik Başkent, 24 Nisan Perşembe akşamı Başkent Quartet'in de yer alacağı ve Türkiye'de ilk seslendirme gerçekleştirecekleri konserleri ile 39. Festivalde yer alıyor. Geniş repertuvarı ve Türkiye'de yönettiği ilk seslendirmeler ile öne çıkan genç nesil şeflerimizden Can Okan'ın yöneteceği Orkestra Akademik Başkent ilk yarıda Başkent Quartet ile birlikte J. Sibelius- Romans op.42 ve E. Elgar- Introduction & Allegro'yu yorumlayacak. İkinci yarıda ise Başkentli müzikseverler, Uluslararası Ankara Müzik Festivali sayesinde gitarist, besteci ve aranjör kimlikleriyle farklı müzik dünyalarını bir araya getirerek benzersiz bir müzik dili yaratan Yamandu Costa'yı dinleme şansına sahip olacaklar. Costa, kendi eseri Concerto Fronteira gitar konçertosunu Türkiye'de ilk kez seslendirecek.