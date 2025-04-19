Türk Kızılay, iyiliği büyütmeyi hedefliyor

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yıl sonuna kadar ülke genelinde 55 aşevi açma hedefini aşmayı beklediklerini belirterek, "2028 sonunda 81 ilde 91 aşevine ulaşmış olacağız" dedi. Evlerinde tek başına yaşayan, yemek yapamayacak durumdaki yaşlı ve engellilerin bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, onlara "bir tabak sevgi" ulaştırmak istediklerini ifade etti. Yılmaz, 2025 yılında başlatılan proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede Türkiye genelinde 46 aşevini hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, ramazan boyunca 46 aşevinden günde ortalama 65 bin kişinin faydalandığını dile getirdi.