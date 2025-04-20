Oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşını bıçakla öldürüp kaçtı

İstanbul Fatih'te yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Sevil Akdağ, tartıştığı sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçakla öldürdü. Olay, dün 13.00'te Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Kırav ve arkadaşı oyuncu Sevil Akdağ, Kırav'ın evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, 29 yaşındaki Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürüp evden kaçtı.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Sevil Akdağ'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Sevil Akdağ'ın emniyette verdiği ilk ifadede, Elif ile arkadaş olduklarını, gece boyunca dışarıda birlikte alkol aldıklarını, daha sonrasında eve gelerek alkol almaya devam ettiklerini kaydetti. İfadesinin devamında ise sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını daha sonra Elif'in kendisine vurduğunu, yaşanan boğuşma esnasında birlikte yere düştüklerini, onu yerde hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için olaya ilişkin bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Akdağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Burada cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Sevil Akdağ'ın tutuklanmasını kararlaştırdı. Öldürülen genç kadının komşusu Kevser Yenihayat, "Kendisini çocukluğundan beri tanıyorum. Burada annesi ve babasıyla yaşıyordu" dedi.